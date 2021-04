"Nie do końca fortunne" słowa prezydenta. Wicepremier: jedyna badana wersja dotyczy rosyjskich agentów

W sprawie wybuchu w składzie amunicji we Vrbieticach w 2014 roku śledczy badają tylko jedną wersję zdarzeń – powiedział w poniedziałek wicepremier i minister spraw wewnętrznych Czech Jan Hamaczek. Przyznał, że jest ona związana z udziałem agentów rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU. Tym samym zaprzeczył słowom prezydenta Milosza Zemana, który w niedzielę mówił o dwóch możliwych wątkach, którym przyglądają się śledczy.

Zdaniem Hamaczka, w przemówieniu Zemana wszyscy, łącznie z Rosją, mogli znaleźć "coś dla siebie". Według niego prezydent postanowił - "nie do końca fortunnie" - spróbować w ciągu kilku minut opowiedzieć Czechom o skomplikowanej sprawie.

- Opieraliśmy się na informacjach, które zostały nam dostarczone nie tylko przez służbę bezpieczeństwa, ale także przez policję i prokuraturę. To na tej podstawie zareagowaliśmy mocno jako Republika Czeska, więc oczywiste, że dowody były przekonujące - powiedział Hamaczek. Te same dowody zostały następnie przekazane sojusznikom oraz posłom i senatorom.

Prezydent Czech o eksplozji w składzie amunicji

W niedzielę prezydent Milosz Zeman wypowiedział się po raz pierwszy publicznie po tygodniu milczenia w sprawie możliwego udziału rosyjskich agentów w eksplozjach w składzie amunicji we Vrbieticach w 2014 roku.

Szef państwa powiedział między innymi, że podejrzenia dotyczące tamtych wydarzeń nigdy nie pojawiły się w rocznych sprawozdaniach czeskiej Informacyjnej Służby Bezpieczeństwa (BIS). W późniejszym wywiadzie powiedział również, że nie lubi służb wywiadowczych, i wskazał amerykańską CIA, która według niego parła do konfliktu w Iraku na podstawie fałszywych informacji. Zaatakował również BIS za to, że mimo żądań - jak twierdził - nie otrzymał informacji o trwających operacjach wywiadu.

Według stowarzyszenia obywatelskiego "Elfy Czeskie" zajmującego się zwalczaniem dezinformacji słowa prezydenta wpisują się w narrację kampanii dezinformacyjnej. W ocenie rzecznika organizacji Vita Kuczika słowa Zemana mogą przyczynić się do osłabienia oficjalnej wersji wydarzeń i pozostawić miejsce na wątpliwości co do zasadności czeskiej reakcji.