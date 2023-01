Czesi skończyli głosować w wyborach prezydenckich. Obserwatorzy spodziewają się drugiej tury

czytaj dalej

Sąd federalny w Brasilii nakazał zablokowanie majątku 52 osób i siedmiu firm, które miały sponsorować radykalnych zwolenników byłego prezydenta Brazylii Jaira Bolsonaro. Brazylia wystąpi do USA o ekstradycję byłego ministra sprawiedliwości, Andersona Torresa, jeśli do poniedziałku nie powróci do kraju – ostrzegł w piątek rząd prezydenta Luiza Inacio Luli da Silvy.