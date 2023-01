Wybory prezydenckie w Czechach. Zakończone głosowanie w drugiej turze, przeliczono połowę głosów

Babisz i Pavel zagłosowali w piątek

Na głosowanie przyszli sąsiedzi Pavla. Wójt gminy Lucie Kavanova powiedziała, że ona i inni mieszkańcy traktują być może przyszłego prezydenta kraju jak zwyczajnego człowieka. - Wszyscy go znamy. Spaceruje z psem. Jest życzliwy dla wszystkich. Wsparł zbiórkę na nowe organy do kościoła - dodała.

Pavel: kluczowe będzie przygotowanie szczytu NATO

Babisz i Pavel zapowiedzieli, że uszanują swoją przegraną

Babisz zapowiadał, że jego programem będzie "pomoc ludziom, walka o interesy Czech i dążenie do pokoju". Przekonywał, że będąc prezydentem, będzie stanowić przeciwwagę dla centroprawicowego rządu Petra Fiali, który kontroluje obie izby parlamentu. Zobowiązał się do przestrzegania Konstytucji, niedążenia do zwiększenia uprawnień prezydenckich i do aktywnego wspierania obecności Republiki Czeskiej w UE i NATO.