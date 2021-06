"Nasze miasteczka po prostu zniknęły". Zniszczenia po przejściu trąby powietrznej

Zerwane dachy, zniszczone budynki, obrażenia fizyczne, brak prądu. Trąba powietrzna, która w czwartek przeszła przez południe Czech, dokonała wielu zniszczeń. - Jak popatrzymy na to wszystko, to po prostu widzimy, że nie da się teraz żyć. Nasze miasteczka po prostu zniknęły - mówi jeden z mieszkańców jednej z dotkniętych przez kataklizm miejscowości.

W czwartek przez położone w pobliżu granicy ze Słowacją rejony Brzecławia i Hodonina w kraju (województwie) południowomorawskim przeszła trąba powietrzna i burze z gradem wielkości piłek tenisowych. Bardzo silny wiatr pozrywał dachy, połamał drzewa i poniszczył samochody. Bilans ofiar śmiertelnych wzrósł w piątek do pięciu. Około 200 kolejnych osób odniosło obrażenia. Poszkodowani mieli stłuczenia, złamania otwarte i urazy głowy.

- Proszę zobaczyć, to jest jak apokalipsa. Kiedy przyjechałem tu wczoraj, po prostu zacząłem płakać, to jest ogromne nieszczęście. To straszna katastrofa. Jesteśmy tu jako wolontariusze, chcemy pomóc mieszkańcom - mówił jeden z mężczyzn, z którym na miejscu rozmawiała reporterka.