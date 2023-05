Szef sztabu generalnego armii Czech: Rosja zmierza w kierunku konfliktu z NATO

Rosja zmierza w kierunku konfliktu z NATO - ocenił szef sztabu generalnego czeskiej armii, odnosząc się między innymi do inwazji Rosji na Ukrainę. Generał Karel Rzehka podkreślił, że gdyby wybuchła wojna, duża część armii wyruszyłaby do walki zgodnie z planami Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Rehka o zaangażowaniu Czech w działania NATO

Rehka podkreślił, że gdyby wybuchła wojna, duża część armii wyruszyłaby do walki zgodnie z planami Sojuszu Północnoatlantyckiego. Część zadań musiano by realizować w Czechach, które są korytarzem tranzytowym z zachodu do Polski, jak i krajów bałtyckich oraz na południowy wschód do Morza Czarnego.