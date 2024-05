Portal Voice of Europe został w poniedziałek wpisany na unijną listę sankcyjną. Portal miał na celu działalność szpiegowską w Unii Europejskiej - powiedział szef czeskiej Informacyjnej Służby Bezpieczeństwa (BIS) Michal Koudelka. Szef BIS przestrzegał przed oceną, że rozbicie sieci powstrzymało podobne działania Rosji w Europie.

Czeski rząd umieścił Voice of Europe i dwóch biznesmenów i polityków na krajowej liście sankcji pod koniec marca, ponieważ według czeskich służb specjalnych chcieli wpływać na polityków w kilku krajach Unii Europejskiej przed wyborami do Parlamentu Europejskiego.

Szef czeskiej Informacyjnej Służby Bezpieczeństwa (BIS) odpowiadającej za kontrwywiad i bezpieczeństwo wewnętrzne Michal Koudelka stwierdził w poniedziałek, że portal Voice of Europe miał na celu działalność szpiegowską w Unii Europejskiej.

Służba, którą kieruje Koudelka, odegrała istotną rolę w ujawnieniu działalności portalu Voice of Europe. Według Koudelki działalność Voice of Europe sprowadzała się do tego, że różni europejscy politycy, korzystając z portalu, wygłaszali prorosyjskie lub antyukraińskie przemówienia.