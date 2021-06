Cichanouska chce osądzenia ludzi Łukaszenki przez międzynarodowy trybunał

Cichanouska stwierdziła, że białoruskie instytucje państwowe, zaangażowane w niszczenie opozycji, powinny być uznane za organizacje przestępcze. - Nie możemy pozwolić, by dyktatorzy pisali historię - oznajmiła.

Społeczność międzynarodowa - według byłej rywalki Alaksandra Łukaszenki w wyścigu o najwyższy urząd w państwie - nie powinna próbować "uspokajać dyktatora" i prowadzić z nim dialogu. Taką sytuację porównała do Czechosłowacji w 1938 roku, która na mocy układu monachijskiego, została przez Francję i Niemcy oddana nazistowskiej dyktaturze.

Liderka opozycji zaapelowała do Republiki Czeskiej o nieuznawanie nielegalnych władz Łukaszenki oraz jego rządu. Jej zdaniem zawierane przez Białoruś umowy należy traktować jako nielegalne. Cichanouska wezwała również Czechy i Unię Europejską do wprowadzenia nowych sankcji przeciwko reżimowi Łukaszenki, dotykających przedstawicieli resortów siłowych, sędziów, prokuratorów oraz przedsiębiorców. Zaapelowała ponadto do wstrzymania inwestycji i kredytowania białoruskich firm państwowych oraz banków, które w rzeczywistości są źródłem dochodów dla dyktatury.