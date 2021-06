Mamy nadzieję, że zostanie przyjęty kolejny pakiet sankcji wobec reżimu Łukaszenki - mówiła liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska w Czechach, gdzie przyjechała na zaproszenie Milosza Vystrczila, przewodniczącego Senatu. Vystrczil nazwał ją "faktycznie wybraną prezydent" Białorusi. Cichanouska, która otrzymała azyl polityczny na Litwie, powiedziała, że w tej chwili nie planuje powrotu do swojego kraju. - Jak tylko przekroczę granicę, natychmiast trafię do więzienia - stwierdziła.

"Jak tylko przekroczę granicę, natychmiast trafię do więzienia"

Liderka opozycji, która otrzymała azyl polityczny na Litwie, powiedziała, że w tej chwili nie planuje powrotu na Białoruś. - Jak tylko przekroczę granicę, natychmiast trafię do więzienia - stwierdziła. Wskazała, że w tej chwili nie ma sensu pozbawiać się możliwości wypowiadania się w imieniu Białorusinów. - Jeżeli stwierdzę, że jestem bardziej potrzebna na Białorusi niż za granicą, to wrócę - zapewniła.

"Najwyraźniej byli bici i zmuszani do przyznania się do przestępstw, których nie popełnili"

Cichanouska zaapelowała również do Czechów, by pisali listy i e-maile ze wsparciem do więzionych za przekonania polityczne. W tym kontekście wymieniła opozycyjnego dziennikarza Ramana Pratasiewicza, który wraz ze swoją partnerką został aresztowany 23 maja po przymusowym lądowaniu w Mińsku samolotu linii Ryanair lecącego z Aten do Wilna. - Najwyraźniej byli bici i zmuszani do przyznania się do przestępstw, których nie popełnili- powiedziała.