Czechy. Strzelanina na terenie uniwersytetu, są ofiary

Czeska policja poinformowała o strzelaninie, do której doszło na terenie uniwersytetu w centrum Pragi - podała agencja Reutera. Są ofiary śmiertelne i ranni.

W kolejnym wpisie policja podała, że do strzelaniny doszło na placu Jana Palacha w Pradze. Policja zaapelowała też do mieszkańców, by nie przebywali w pobliżu i nie wychodzili z domu.