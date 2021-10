Problemy zdrowotne prezydenta Czech. Doradcy mieli utrzymywać jego stan zdrowia w tajemnicy

Czeska policja wszczęła we wtorek dochodzenie, którego celem jest sprawdzenie, czy wysocy rangą doradcy prezydenta Czech Milosza Zemana popełnili przestępstwo, nie informując opinii publicznej lub przedstawicieli innych władz w Pradze o stanie zdrowia głowy państwa. Przewodniczący czeskiego Senatu poinformował w poniedziałek, że według lekarza, który zajmuje się głową państwa, Zeman nie jest zdolny do pełnienia funkcji.

Przewodniczący czeskiego Senatu Milosz Vystrczil poinformował w poniedziałek, że lekarz prowadzący prezydenta kraju Milosza Zemana i zarazem dyrektor Centralnego Szpitala Wojskowego (CSW) w Pradze Miroslav Zavoral przekazał, że szef państwa nie jest w stanie pracować, a charakter choroby Zemana wyklucza szybki powrót do zdrowia. Vystrczil upublicznił odpowiedź doktora Zavorala, którego w piątek zapytał o zdolność sprawowania urzędu przez prezydenta. List do szpitala był konsekwencją braku odpowiedzi na podobne pytanie skierowane przez przewodniczącego Senatu do Kancelarii Prezydenta. Zavoral poinformował Vystrczila, że opinię o stanie Zemana przekazał kancelarii 13 października.