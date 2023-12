Policja: sprawca strzelaniny w Pradze wcześniej zabił dwumiesięczne niemowlę i jego ojca

Do strzelaniny na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Karola w Pradze doszło 21 grudnia. Napastnik, zidentyfikowany jako 24-letni David Kozak, zabił 14 osób i ranił kolejnych 25. Wszystkie ofiary śmiertelne to Czesi , wśród rannych jest dwóch obywateli Arabii Saudyjskiej i jeden obywatel Holandii .

Czeski dziennik "Denik N" jako pierwszy poinformował, że w dniu strzelaniny funkcjonariusze przeszukali dom Kozaka i znaleźli tam pozostawiony przez niego list. Miał on zawierać przyznanie się przez 24-latka do podwójnego zabójstwa, do którego doszło 15 grudnia w lesie pod Pragą, kilka dni przed masakrą na uczelni. Zastrzeleni zostali wówczas 32-letni mężczyzna i jego dwumiesięczna córka. Teraz, 27 grudnia, czeska policja potwierdziła istnienie listu i to, że Kozak przyznał się w nim do zamordowania 32-latka i jego dziecka - informuje dziennik. Motyw zbrodni pozostaje nieznany. Nie wiadomo, czy Kozak znał swoje ofiary. Policja zaznaczyła, że w tej chwili nie może ujawnić całej treści listu.