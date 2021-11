Prezydent Czech powierzył misję utworzenia nowego rządu Petrowi Fiali

Prezydent Czech Milosz Zeman powierzył misję utworzenia nowego rządu przewodniczącemu Obywatelskiej Partii Demokratycznej (ODS) Petrowi Fiali - poinformowała we wtorek prezydencka kancelaria. Powierzenie takiej misji jest w Czechach zwyczajem politycznym, nie prawem. W poniedziałek pięć czeskich partii politycznych podpisało umowę o utworzeniu koalicji rządowej.

Komentatorzy zwrócili uwagę, że prezydent Zeman, znajdujący się od 10 października w Centralnym Szpitalu Wojskowym (UVN), zaakceptował w ten sposób powstanie nowej większości w Izbie Poselskiej i jej gotowość do wzięcia odpowiedzialności za kraj.

W komunikacie kancelarii stwierdzono, że prezydent spodziewa się, że Fiala poinformuje go o wynikach swojej misji, aby mógł zdecydować o dalszych krokach konstytucyjnych. Pierwszym z nich powinno być powierzenie przewodniczącemu ODS funkcji premiera i wręczenie nominacji członkom nowego gabinetu.

Sesja inauguracyjna parlamentu

Babisz ma konstytucyjny obowiązek złożyć dymisję gabinetu prezydentowi Zemanowi w dniu zakończenia inauguracyjnej sesji. Według obserwatorów powinno to nastąpić w piątek.

W środę wybór kierownictwa Sejmu

W kuluarach mówiono, że w czasie środowego posiedzenia może dojść do ostrego politycznego starcia nowej większości w parlamencie, złożonej z koalicji wyborczych SPOLU i PirSTAN, z dwiema partiami opozycyjnymi. Mający największy klub w izbie ruch Ano dotychczasowego premiera domaga się stanowiska przewodniczącego Izby, a SPD nie zamierza zaakceptować proponowanego przez większość braku miejsca dla przedstawiciela tej partii wśród wiceprzewodniczących. SPD może go nie uzyskać, ponieważ partia ta została wymieniona w sprawozdaniach służb specjalnych dotyczących politycznego ekstremizmu w Czechach.

Umowa koalicyjna pięciu partii

O umowie prowadzącej do powstania nowego rządu zaczęto rozmawiać bezpośrednio po ogłoszeniu wstępnych wyników wyborów, które dały pięciu mającym utworzyć nowy gabinet ugrupowaniom większość 108 mandatów w 200-osobowej Izbie Poselskiej. Osiągnięcie tej większości było możliwe dzięki wystawieniu dwóch wspólnych list wyborczych SPOLU: prawicowej Obywatelskiej Partii Demokratycznej (ODS), Unii Chrześcijańskiej i Demokratycznej-Czechosłowackiej Partii Ludowej (KDU-CzSL) oraz konserwatywnego ruchu Tradycja Odpowiedzialność Dobrobyt (TOP09), a także PirSTAN, którą utworzyły Czeska Partia Piratów i ruch Burmistrzowie i Niezależni (STAN).

Nowa większość obiecuje przeprowadzenie reformy emerytalnej, wzrost wydatków na obronność i na kulturę, regularną waloryzację nakładów na ochronę zdrowia. W umowie znalazło się zobowiązanie do utrzymania pensji dla nauczycieli w wysokości 130 proc. średniej płacy, a także zobowiązanie do utworzenia dwóch nowych parków narodowych. Członkostwo w Unii Europejskiej i w NATO ma nadal być najważniejszym wyznacznikiem czeskiej polityki zagranicznej. Dokument wspomina także współpracę w Grupie Wyszehradzkiej, którą Czechy tworzą razem z Polską, Słowacją i Węgrami. Mowa jest także o rozwoju relacji ze Stanami Zjednoczonymi oraz o tradycyjnym, strategicznym partnerstwie z Izraelem. Nowy gabinet chce powrócić do "havlowskiej" polityki zagranicznej, której celem jest wsparcie demokracji, praw człowieka oraz społeczeństwa obywatelskiego.