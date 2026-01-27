Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

"Próba szantażu". Prezydent publikuje wiadomości od wicepremiera

|
Petr Pavel
Prezydent Czech Petr Pavel na nagraniach archiwalnych
Źródło: Reuters
Niedopuszczalne i całkowicie nie do przyjęcia - tak prezydent Czech Petr Pavel określił wiadomości, które otrzymał od wicepremiera Petra Macinki. Podczas nadzwyczajnej konferencji prasowej Pavel mówił o "próbie szantażu".

Pavel przekazał, że Macinka "od dłuższego czasu" próbuje wpłynąć na jego stanowisko w kwestii nominacji w rządzie. - Jak dotąd podchodziłem do wszystkich tych prób z wyrozumiałością - stwierdził prezydent Czech we wtorek, po czym dodał, że treść wiadomości, które w nocy jego doradca otrzymał od Macinki - wicepremiera, ministra spraw zagranicznych, środowiska i szefa partii Zmotoryzowani (Motoriste) - była na tyle "poważna", iż zdecydował się je opublikować.

- Słowa ministra spraw zagranicznych zawarte w wiadomościach tekstowych uważam za próbę szantażu. Uważam, że to niedopuszczalne i całkowicie nie do przyjęcia w naszych demokratycznych warunkach - kontynuował Pavel.

Decyzja nowego rządu. Czechom grozi "polska ścieżka"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Decyzja nowego rządu. Czechom grozi "polska ścieżka"

Prezydent publikuje wiadomości od ministra

Podkreślił, iż próby szantażu i pogróżki kierowane przez Macinkę pod adresem prezydenta uważa za "całkowicie niedopuszczalne" w jakimkolwiek demokratycznym kraju. - Jednocześnie uważam za ważne, aby obywatele widzieli, jak wybrani przedstawiciele reprezentują ich interesy. Takie postępowanie może również zaszkodzić wizerunkowi i wiarygodności Republiki Czeskiej za granicą - mówił Pavel podczas nadzwyczajnej konferencji prasowej.

Czeski prezydent dodał, że nie ulegnie "zastraszaniu" i w dalszym ciągu będzie kierował się "przede wszystkim konstytucją i interesami Republiki Czeskiej". Pod koniec wystąpienia poinformował, iż wiadomości od Macinki zamierza przekazać prawnikom, którzy ocenią, czy ich treść wypełnia znamiona przestępstwa szantażu.

W wiadomościach, które Pavel opublikował w mediach społecznościowych, Macinka groził m.in. "spaleniem mostów w sposób, który przejdzie do podręczników politologii", jeśli prezydent nie nominuje Filipa Turka na stanowisko ministra środowiska. Szef czeskiej dyplomacji zapewnił, że ma w tej kwestii poparcie premiera Babisza. W innym miejscu Macinka pisał: "Albo wszystko będzie możliwe, albo nic. Wystarczy jeden podpis...". Miał też grozić, że jeśli prezydent nie podejmie kroków w sprawie nominacji Turka, "konsekwencje bardzo go zaskoczą (i nie tylko jego)".

Czeska policja we wtorek po południu poinformowała o otrzymaniu wniosku o zbadanie treści wiadomości i zapowiedziała ich analizę "w kontekście prawa karnego".

Prezydent ma zastrzeżenia

Współtworzący koalicję rządzącą Zmotoryzowani najpierw chcieli, by poseł Filip Turek został ministrem spraw zagranicznych, a później środowiska. Prezydent Petr Pavel nie wyraził jednak zgody na nominację, kierując się zastrzeżeniami dotyczącymi przeszłości Turka i jego wpisów w sieciach społecznościowych.

Prezydent uznał, że honorowy przewodniczący eurosceptycznej, prawicowej partii Zmotoryzowani nie szanuje czeskiego porządku prawnego. Odmawiając nominacji na stanowisko w rządzie prawicowo-populistycznego premiera Andreja Babisza, Pavel podkreślił, że Turek wielokrotnie wyrażał swoje sympatie wobec nazistowskich Niemiec.

12 stycznia ministrowie zdecydowali, że Turek będzie pełnomocnikiem rządu Czech ds. polityki klimatycznej.

10 min
Według Rosjan to "największy złoczyńca Europy". Kim naprawdę jest prezydent Czech?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Według Rosjan to "największy złoczyńca Europy". Kim naprawdę jest prezydent Czech?

TVN24+ Originals

Źródło: irozhlas.cz, PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Michaela Rihova/CTK/PAP/EPA

Udostępnij:
TAGI:
Petr PavelAndrej BabiszCzechy
Maciej Wacławik
Maciej Wacławik
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
shutterstock_2552000561
Czujnik zamiast palca. Nowe wytyczne dla cukrzyków
Zdrowie
Zderzenie na trasie S8
Zderzenie samochodu z busem na S8
WARSZAWA
Burza Chandra wywołała powódź w miejscowości Bunclody w południowo-wschodniej Irlandii
Chandra uderzyła. Służby ratowały kierowców z zalanych aut
METEO
warszawa ludzie ulica
800 plus. Nowe zasady dla obywateli Ukrainy
BIZNES
Przejazd w Radości, linia otwocka
Tutaj pociąg jest jak metro. Trzy lata utrudnień na popularnej linii
Dariusz Gałązka
Kolumbijczycy nie dostali zgody na pobyt w Polsce
Kolumbijczyk chciał zobaczyć śnieg, Wenezuelczyk zwiedzać Sosnowiec
Katowice
imageTitle
Identyfikuje się jako mężczyzna, na igrzyskach zawalczy z kobietami
EUROSPORT
Jarosław Kaczyński przed siedzibą PiS
Brejza przeciwko Kaczyńskiemu, decyzja sądu
Polska
Muzeum Sztuki Nowoczesnej
Prześwietlili budowę Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Negatywna ocena dla ratusza
WARSZAWA
Usłyszała zarzut zabójstwa
Śmiertelny cios prosto w serce. Twierdziła, że to wypadek
Lublin
Mężczyzna zdemolował biuro w urzędzie miasta (zdj. ilustracyjne)
Zdemolował biuro w urzędzie miasta, domagał się mieszkania
WARSZAWA
shutterstock_1368500537
Pracownicy przegrywają z AI. Gigant tnie zatrudnienie
BIZNES
Konferencja po posiedzeniu rządu
Sikorski zapowiedział expose
Polska
Agresorka groziła mężczyźnie nożem
Przyłożyła mu nóż do szyi, kazała jechać
Łódź
imageTitle
Iga Świątek i Jelena Rybakina w ćwierćfinale Australian Open. Gdzie oglądać mecz?
EUROSPORT
telefon szpieg hacker
Nowy podatek w Polsce. Są założenia projektu
BIZNES
imageTitle
Rekordowa reprezentacja Stanów Zjednoczonych na igrzyska
EUROSPORT
Urząd Miasta Krakowa
Zarabiają po 30-40 tysięcy miesięcznie. A i tak dostają jeszcze po 100 tysięcy premii
Kraków
Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski
Chcą odwołać prezydenta Krakowa. Ruszyła zbiórka podpisów
Kraków
zakupy, sklep, paragon, koszyk, ceny
Eurocash wygrywa z UOKiK-iem. Potężna kara uchylona
BIZNES
Mróz
Siarczysty mróz już niebawem. Ile stopni będzie
METEO
Wyjaśniają sprawę śmierci niemowlęcia (zdj. ilustracyjne)
Niemowlę zmarło w wychłodzonym mieszkaniu
WARSZAWA
shutterstock_2183395155
Oszustwa kredytowe. Jeden z najwyższych wyników
BIZNES
Neil Young
Neil Young w oryginalny sposób zaprotestował przeciw polityce Trumpa
Martyna Nowosielska-Krassowska
Podpisanie 17 stycznia umowy Unii Europejskiej z krajami Mercosur było jednym z ważniejszych wydarzeń początku 2026 roku w Europie
Tylko dwie polskie wódki wśród produktów chronionych w Mercosur. Dlaczego?
Michał Istel
imageTitle
Termometry w Melbourne zwariowały. "Tu są tylko szaleńcy"
EUROSPORT
Michał Gramatyka, Aleksandra Leo
"Michale, serio?". "Tak Olu. Serio"
Polska
Miejsce ataku nożownika w Ustce
Mówili, że był "oazą spokoju", "nie dostrzegli sygnałów". Co wiemy o nożowniku z Ustki
USTKA
Andrzej Duda
Duda dołączył do amerykańskiej organizacji
Polska
Młode drzewa w mieście
Drzewa ratują serca, a trawa szkodzi? Zaskakujące wyniki badań z USA
Zdrowie
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica