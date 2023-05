Prezydent Czech: ukraińska kontrofensywa ma wielkie szanse powodzenia

Prezydent Czech Petr Pavel ocenił w piątkowym wywiadzie dla agencji Reutera, że planowana przez siły ukraińskie kontrofensywa ma wielkie szanse powodzenia. Ostrzegł jednak, że jeśli Rosjanie dobrze się przygotują do obrony swych pozycji, to operacja ta może przynieść wiele ofiar.

Kontrofensywa i ryzyko "wielu ofiar" po stronie Ukrainy

- Siły rosyjskie mają poważne problemy logistyczne oraz słabe morale, ale nie należy z tego wyciągać wniosku, że ich obrona może się załamać - uważa prezydent Czech. - Rosja miała czas na przygotowanie stosunkowo dobrej, głębokiej obrony na wielu liniach i jeśli będzie ona właściwie wykorzystana, to może to przynieść Ukraińcom wiele ofiar - dodał.

Pavel o drodze Ukrainy do UE i NATO

Ukraina potrzebuje wsparcia w swym dążeniu do członkostwa w UE i NATO - powiedział Pavel, ale dodał, że dołączenie do tych organizacji to zawsze długi proces. Wyraził jednak nadzieję, że negocjacje w sprawie przyjęcia Ukrainy do UE mogą się rozpocząć pod koniec 2023 roku.