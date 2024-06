Prezydent Czech oddaje krew. "To najłatwiejszy sposób ratowania ludzkiego życia" 

"Oddanie krwi to najprostszy sposób na uratowanie czyjegoś życia" - napisał w mediach społecznościowych prezydent Czech Petr Pavel. Zamieścił także zdjęcie, na którym widać jak sam oddaje krew, a we wpisie zachęcał do tego innych i podziękował tym, którzy robią to najaktywniej. Piątek to Światowy Dzień Krwiodawcy.