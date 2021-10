Prezydent Czech Milosz Zeman w szpitalu. Pierwsza dama o stanie zdrowia

Lekarz prowadzący i zarazem dyrektor Centralnego Szpitala Wojskowego Miroslav Zavoral nie ujawnił diagnozy, z którą przyjął pacjenta na oddział intensywnej terapii. Uzasadnił to brakiem zgody chorego na opublikowanie takiej informacji.

Żona prezydenta Zemana zabiera głos

- Mogę potwierdzić, że jest on (prezydent Zeman - red.) obecnie poddawany leczeniu, które potrwa jeszcze długo. Uważam spekulacje na temat diagnoz i prognoz za co najmniej wysoce nieetyczne - powiedziała czeska pierwsza dama i poprosiła o cierpliwość i czas, aby prezydent odzyskał siły. "Nie jest on jedynym prezydentem, który zachorował podczas sprawowania urzędu, dlatego jeszcze raz proszę o tolerancję" - powiedział Zemanova.