Prezydent Czech Milosz Zeman powoła nowy rząd Petra Fiali. Mimo "zastrzeżeń" do jednego z kandydatów

Premier Czech Petr Fiala po spotkaniu z czeskim prezydentem poinformował, że Milosz Zeman powoła w piątek jego gabinet w składzie, który został mu przedłożony. Zeman podtrzymuje swoje "zastrzeżenia" do przyszłego ministra spraw zagranicznych Jana Lipavskiego, ale mimo to mianuje go.

Zeman po otrzymaniu od premiera propozycji składu nowego, centroprawicowego gabinetu powiedział, że do jednego z kandydatów ma zdecydowane "zastrzeżenia" i go nie mianuje na stanowisko. W miniony piątek, po zakończeniu rundy rozmów prezydenta z kandydatami, kancelaria Zemana ujawniła, że ma on "zastrzeżenia" do kandydata na ministra spraw zagranicznych, wystawionego przez Czeską Partię Piratów Jana Lipavskiego. Prezydentowi przeszkadzają jego "niewystarczające kwalifikacje", ponieważ kandydat ma tylko licencjat, dystans wobec Grupy Wyszehradzkiej, Izraela oraz propozycja organizacji w Czechach dni Ziomkostwa Sudeckoniemieckiego.