Prezydent Czech opuścił intensywną terapię. Powiedział, co obecnie jest "tematem numer jeden"

W piątek prezydent udzielił pierwszego wywiadu od czasu, gdy trafił do szpitala. Zapewnił, że czuje się dobrze i jest gotowy, by dokończyć swą kadencje, trwającą do 2023 roku. Zwrócił uwagę, że nie pali papierosów od miesiąca. - Nie mówię, że to wytrzymam, ale miesiąc to dość długi czas - powiedział Zeman.