Prezydent Zeman odrzucił kandydaturę Jana Lipavskiego na szefa MSZ

"Dystans do grupy V4", którą tworzą Polska, Czechy, Węgry i Słowacja, do którego nawiązał prezydent, to - zdaniem komentatorów - wniosek z wypowiedzi Lipavskiego o pragmatycznym podejściu do współpracy w tej grupie. W jednym z wywiadów, wymieniając strategiczne formaty współpracy międzynarodowej, Lipavski pominął Grupę Wyszehradzką. Ponadto powiedział, że nie zgadza się z planem prezydenta, który chce przenieść do Jerozolimy ambasadę Czech w Izraelu i nie znajduje słów krytyki wobec ruchów palestyńskich.