Petr Pavel chce dokładnej inspekcji pomieszczeń na Zamku Praskim. Obawa przed podsłuchami

czytaj dalej

Piątek jest 345. dniem rosyjskiej inwazji zbrojnej na Ukrainę. Prezydent Władimir Putin mógł przecenić możliwości własnej armii. Nie zaobserwowaliśmy żadnych dowodów na to, że siły rosyjskie przywróciły wystarczającą siłę bojową, aby pokonać wojsko ukraińskie we wschodniej Ukrainie i przejąć ponad 11 300 kilometrów kwadratowych niekontrolowanego obwodu donieckiego przed marcem, jak podobno zarządził Putin - ocenia w najnowszym sprawozdaniu Instytut Badań nad Wojną. O tym, że prezydent Rosji wydał rozkaz w sprawie zajęcia Donbasu do marca, mówił wcześniej przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego Andrij Czerniak. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.