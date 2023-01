Premier Czech wysyła przesłanie "dzielnym obrońcom Ukrainy"

czytaj dalej

Jesteśmy zdeterminowani, by partnerstwo między NATO a Unią Europejską przeszło na kolejny poziom - mówił na konferencji prasowej Jens Stoltenberg. We wtorek w Brukseli podpisana została trzecia już deklaracja o współpracy tych dwóch organizacji. Sekretarz generalny Sojuszu zauważył, że "kiedy Szwecja i Finlandia wstąpią do NATO, Sojusz będzie chronił 96 procent obywateli Unii Europejskiej".