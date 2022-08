Strażacy ograniczyli powierzchnię pożaru w Czeskiej Szwajcarii do 513 hektarów

Strażacy uczestniczący w akcji gaśniczej w Parku Narodowym Czeska Szwajcaria poinformowali, że ograniczyli rozmiary pożaru do 513 hektarów. Ze względu na rosnące temperatury mające przekroczyć 30 stopni Celsjusza kierownictwo akcji nie wycofuje strażaków, mimo że pożar jest już pod kontrolą.

We wtorek strażacy ograniczyli obszar pożaru w Parku Narodowym Czeska Szwajcaria do 513 hektarów - poinformowali we wtorek wieczorem kierujący akcją gaśniczą. Od niedzieli 24 lipca żywioł objął łącznie 1060 hektarów.