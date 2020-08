W pożarze w Czechach zginęło 11 osób, ludzie skakali z okien. "Nie mamy wątpliwości. To było podpalenie"

11 osób zginęło w sobotę w pożarze 13-piętrowego bloku w Boguminie na Zaolziu przy granicy z Polską. Strażacy informują o 6 ofiarach na 11. piętrze budynku i pięciu osobach, które zginęły, skacząc z 12. piętra. Wśród ofiar jest troje dzieci. - Nie mamy wątpliwości. To było podpalenie - powiedział Vladimir Vcek z czeskiej straży pożarnej. Przedstawiciel czeskiej policji podał, że w związku z pożarem zatrzymano jedną podejrzaną osobę.

Do pożaru doszło w sobotę. Rzecznik strażaków Lukasz Popp poinformował, że pożar wybuchł na 11. piętrze budynku mieszkalnego. Ogień udało się opanować, a oprócz 11 ofiar śmiertelnych jest 10 rannych.

Czechy. Co najmniej 11 osób zginęło w sobotę w pożarze 13-piętrowego bloku

Czechy. Co najmniej 11 osób zginęło w sobotę w pożarze 13-piętrowego bloku PAP/EPA/LUKAS KABON

Świadek pożaru: strażacy stali i nic nie robili

Pojawiają się w jednak wątpliwości co do pracy strażaków na miejscu. Jeden ze świadków pożaru stwierdził, że "strażacy stali i nic nie robili". - Oni byli tu zbyteczni - dodał.

"Nie mamy wątpliwości. To było podpalenie"

Głos zabrał także Vladimir Vcek z czeskiej straży pożarnej. - Chciałbym sprostować informacje, które się pojawiały wczoraj, że strażacy przyjechali za późno. Zgodnie z przepisami dwie jednostki miały tu być do dziesięciu minut, natomiast tutaj już te jednostki pojawiły się do pięciu minut. Odrzucam zatem wszelkie spekulacje, że strażacy przyjechali za późno. Te opinie są niesprawiedliwe i mogą wynikać z braku wiedzy o naszej pracy. Nie można twierdzić, że strażacy stali i nie wiedzieli co mają robić - powiedział.