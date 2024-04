Sąd Okręgowy w Brnie skazał Daniela Madaráša na dziesięć i pół roku więzienia po tym, jak Słowak zepchnął turystę z murów brneńskiego zamku Špilberk. Cytowany przez czeskie media prokurator podkreślił, że poszkodowany nie zginął "tylko dzięki zbiegowi okoliczności".

Zdarzenie miało miejsce we wrześniu ubiegłego roku. Daniel Madaráš "w stanie nietrzeźwości" podczas wieczoru kawalerskiego pojawił się na terenie zamku Špilberk, by wraz z przyjaciółmi zobaczyć panoramę Brna - relacjonował portal idnes.cz. Słowak podszedł do turysty, który rozmawiał przez telefon z rodzicami, po czym zepchnął go z zamkowych murów.

Wyrok za zepchnięcie turysty z murów

W czwartek mężczyzna został skazany na dziesięć i pół roku więzienia. - Oskarżony zawołał do niego (poszkodowanego - red.) po angielsku "zabiję cię". Podszedł do niego i celowo go popchnął, powodując jego upadek z muru. W ten sposób popełnił przestępstwo usiłowania zabójstwa i za to zostaje skazany na dziesięć i pół roku więzienia - powiedział sędzia Martin Vrbik, dodając, iż było jasne, że zamkowe mury są wysokie. Wyrok nie jest prawomocny.

Poszkodowany mężczyzna przeżył upadek, ale wciąż boryka się z jego konsekwencjami. Prokurator Ivan Hrazdira podczas czwartkowej rozprawy zwrócił uwagę, że do tragedii nie doszło "tylko dzięki zbiegowi okoliczności". Szczegółów nie podano. Madarász, który przebywa w areszcie od września ubiegłego roku, wielokrotnie powtarzał, że jest niewinny. Podczas procesu mówił m.in., że "wierzy w uczciwy proces", tj., że sąd zdecyduje o jego wyjściu na wolność. Wyroku nie skomentował.

Jego obrońca, który również odmówił komentarza i wskazania terminu złożenia apelacji, podczas mowy końcowej stwierdził, że w zeznaniach były "niespójności" i nie można jednoznacznie wskazać, że to Madarász odpowiada za zepchnięcie turysty. - Sąd musi orzekać na korzyść oskarżonego, gdy istnieją wątpliwości - zauważył. Prokurator stwierdził z kolei, że to oskarżony często zmieniał zeznania. - Jedynym dowodem na to, że ktoś inny niż oskarżony popełnił czyn, są jego zeznania - zaznaczył.

Špilberk - "potężna twierdza" na "stromym zboczu"

Zamek Špilberk jest jednym z najcenniejszych zabytków w Brnie, drugim pod względem wielkości mieście w Czechach. "Potężna twierdza wznosząca się na stromym zboczu bezpośrednio nad miejską starówką stanowi popularne miejsce spacerów i odpoczynku mieszkańców" - czytamy na portalu visitczechia.com.

Zamek Špilberk w Brnie (zdjęcie poglądowe) ostik924/Shutterstock

Autorka/Autor:wac//az

Źródło: idnes.cz, visitczechia.com