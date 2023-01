Pavel po słowach Babisza: jeśli zostanę prezydentem, udam się do Polski, by zapewnić, że dotrzymujemy umów

Andrej Babisz zignorował zobowiązania sojusznicze i znacząco zagroził naszej wiarygodności - napisał jego konkurent w wyborach prezydenckich Petr Pavel. Zapowiedział, że jeżeli zostanie wybrany na prezydenta, "z drugą wizytą uda się do Polski", by zapewnić, że Czesi dotrzymują umów.

Kilka godzin później już się tłumaczył. "W debacie nie chciałem odpowiadać na hipotetyczne pytanie o atak na Polskę czy kraje bałtyckie. Jestem przekonany, że do tego nie dojdzie i nawet nie chcę o tym myśleć. Obowiązkiem światowych polityków jest zapobieganie wojnie. Jeśli doszłoby do niej, to oczywiście zastosowałbym się do artykułu 5, który nie podlega dyskusji" - napisał na Twitterze.