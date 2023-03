Czeski sąd skazał Josefa Skalę za negowanie zbrodni katyńskiej

Sędzia Tomasz Huebner podkreślił, że uważa to, co stało się w Katyniu, za udowodniony fakt historyczny, dlatego postępowanie dowodowe w procesie koncentrowało się na tym, co oskarżeni mówili w nagranej i upublicznionej debacie.

"To nie była dyskusja, to była ewidentna, niezgodna z prawem prezentacja propagandowa” – powiedział sędzia i dodał, że gdyby dotyczyło to zbrodni Niemców, Auschwitz lub Holokaustu to "nikt, nigdzie na świecie nie odważyłby się tego zrobić".