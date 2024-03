"Wzmocnił się" przed przejażdżką mustangiem. Policja: nie opanował "spłoszonego konia". Nagranie

Nietypowe zajście nagrała jedna z kamer monitoringu. Na opublikowanym przez Policję Republiki Czeskiej nagraniu widać, jak żółty mustang najpierw blokuje ruch, mimo że pojazdy przed nim przejeżdżają na zielonym świetle. Dopiero gdy dla kierowcy mustanga zapala się światło czerwone, ten niepewnie rusza przed siebie. Pojazd wtacza się na skrzyżowanie w momencie, w którym prawidłowo wjeżdża na nie jadące z innego kierunku renault megane. Kierowca tego ostatniego jest zmuszony do gwałtownego hamowania, gdy żółty ford nagle przyspiesza, zajeżdżając mu drogę.

Do zdarzenia doszło w Hradcu Králové w Czechach

Do zdarzenia doszło w Hradcu Králové w Czechach Policja Republiki Czeskiej

Urodzinowa przejażdżka po piwie i rumie, za to bez uprawnień

Obaj kierowcy zostali przebadani na zawartość alkoholu. Osoba kierująca renault megane była trzeźwa - w przeciwieństwie do 50-latka, który siedział za kierownicą renault i miał pół promila alkoholu w organizmie.

Jak poinformowała w komunikacie porucznik Iva Kormošová z czeskiej policji, kierowca mustanga zeznał, że przejechał się sportowym samochodem z okazji 50. urodzin. Przed jazdą - jak czytamy w komunikacie - postanowił "wzmocnić się" spożytym do obiadu piwem i kieliszkiem rumu. W ramach prezentu miał co prawda usiąść na miejscu pasażera, jednak - jak stwierdził - zaproponowano mu prowadzenie samochodu. Funkcjonariusze żartują, że solenizant nie opanował "spłoszonego konia".

Do zdarzenia doszło w Hradec Králové w Czechach

Do zdarzenia doszło w Hradec Králové w Czechach Policja Republiki Czeskiej

Okazało się, że 50-latek nie powinien wsiadać za kierownicę również "na trzeźwo", bo jego uprawnienia do kierowania zostały ograniczone przez sąd. Mężczyzna odpowie teraz za popełnione wykroczenia, na razie nie wiadomo jednak, jakie konsekwencje go czekają. "Jest to przedmiotem dochodzenia" - poinformowała porucznik Kormošová.