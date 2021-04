Było ultimatum, teraz Czesi żądają zmniejszenia liczby personelu w ambasadzie Rosji

Czechy nakazały Rosji zmniejszenie liczby dyplomatów przebywających w rosyjskiej ambasadzie w Pradze tak, by była ona równa liczbie czeskiego personelu dyplomatycznego w Moskwie - poinformował w czwartek czeski minister spraw zagranicznych Jakub Kułanek. Jak dodał, Rosja otrzymała czas do końca maja na zastosowanie się do tej decyzji.

Według czeskiego MSZ w rezultacie wzajemnego wydalenia dyplomatów w ostatnim czasie w czeskiej ambasadzie w Moskwie pozostał personel liczący 24 osoby. Pięć z nich to dyplomaci, w tym ambasador, a 19 to pracownicy administracyjno-techniczni. W rosyjskiej ambasadzie w Pradze przebywa 27 dyplomatów i 67 pracowników.

Ultimatum

Po rozmowie Kulhanek przekazał, że stronie rosyjskiej zostało postawione ultimatum - do godziny 12 w czwartek Kreml miał umożliwić powrót do Rosji 20 czeskim dyplomatom, którzy zostali wydaleni. Dodał, że jeżeli nie wrócą oni do Rosji, Praga zażąda zmniejszenia liczby personelu w ambasadzie rosyjskiej do poziomu czeskiej placówki w Moskwie.