Prezydent Czech o eksplozji w Vrbieticach. "Obie te wersje traktuję poważnie"

- Jeśli udział rosyjskich agentów w eksplozji zostanie potwierdzony, to Federacja Rosyjska powinna zapłacić za akt terroryzmu, na przykład poprzez wykluczenie koncernu Rosatom w przetargu na budowę nowego bloku elektrowni jądrowej Dukovany - powiedział w niedzielnym wystąpieniu telewizyjnym prezydent.

Milosz Zeman mówił, że ma pełne zaufanie do czeskiej policji i Prokuratury Generalnej, które prowadzą śledztwo. - Chcę, żeby obywatele Republiki Czeskiej byli w pełni poinformowani o jego wynikach - stwierdził, dodając, że śledczy pracują nad dwiema wersjami dochodzenia.

- Pierwsza, czyli początkowa, (mówiąca o tym), że do wybuchu doszło w wyniku nieprofesjonalnego obchodzenia się z materiałami wybuchowymi, a druga, że było to działanie obcego wywiadu. Obie te wersje traktuję poważnie i chciałbym, aby zostały one dokładnie zbadane – stwierdził Zeman.