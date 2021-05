Podróż czeskiego wicepremiera interesuje posłów z komisji do spraw wywiadu wojskowego

Czeskie media informują, że na tajnym spotkaniu u wicepremiera i szefa ministerstwa spraw wewnętrznych Czech Jana Hamaczka mówiono o jego planowanej podróży do Moskwy. Informacje te potwierdzić miał szef czeskich służb Jan Beroun na posiedzeniu komisji do spraw wywiadu wojskowego. Zastrzegł jednak, że nie było mowy o wymianie tajnych informacji na rosyjską szczepionkę.

Portal Seznam Zpravy napisał we wtorek, powołując się na uczestników spotkania u wicepremiera, że miano omawiać wymianę informacji o udziale agentów GRU w wybuchu w składzie amunicji w Vrbieticach w 2014 roku na milion dawek szczepionki Sputnik V oraz organizację w Pradze szczytu Biden-Putin.

Według posłów szef wywiadu wojskowego potwierdził słowa Jana Hamaczka, że o wymianie nie rozmawiano. Miała być natomiast mowa o planowanej podróży wicepremiera do Moskwy w celu pozyskania szczepionek. Posłowie z komisji do spraw wywiadu wojskowego są zdania, że Hamaczek powinien wyjaśnić, dlaczego planował taką podróż, wiedząc już o uzasadnionych podejrzeniach czeskich służb specjalnych, że w wybuchu w Vrbieticach uczestniczyli rosyjscy agenci.

"Obserwujemy zwiększoną dezinformację i zniekształconą interpretację faktów"

Jan Beroun w wywiadzie dla gazety "Hospodarske Noviny" w środę powiedział, że Rosjanie byli przygotowani na informacje o uzasadnionych podejrzeniach co do udziału agentów GRU w wybuchu w Vrbieticach. - Wyraźnie obserwujemy zwiększoną aktywność różnych prorosyjskich sieci społecznościowych, dezinformację i zniekształconą interpretację faktów. Widzieliśmy to jeszcze przed upublicznieniem informacji o udziale Rosjan w wydarzeniach z 2014 roku - powiedział Beroun.