Litomyśl. Auto rozbiło się na drzewie, trzy osoby spłonęły

Trzy osoby zginęły, a jedna została ranna w wyniku wypadku, do którego doszło w Litomyślu (Czechy). Osobowa skoda fabia uderzyła w drzewo, a następnie stanęła w płomieniach. W chwili przyjazdu policji na miejsce, poza samochodem znajdował się ranny mężczyzna. Miał 1,8 promila alkoholu. Śledczy sprawdzają, czy to on kierował pojazdem.