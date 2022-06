Już ponad milion cudzoziemców w Czechach. "Nie przyjeżdżają, by nadużywać pomocy społecznej"

- Liczba cudzoziemców mieszkających w Czechach przekroczyła milion - w poniedziałek poinformował Vit Rakuszan, minister spraw wewnętrznych Republiki Czeskiej. Wśród nich jest około 280-300 tysięcy uchodźców z Ukrainy. - Ci ludzie nie przyjeżdżają, aby nadużywać pomocy społecznej, ale by tu żyć - dodał.

Vit Rakuszan w poniedziałek wystąpił na konferencji prasowej zorganizowanej z okazji Światowego Dnia Uchodźcy. Poinformował, że liczba cudzoziemców żyjących w Czechach przekroczyła milion.

"Nie przyjeżdżają, by nadużywać pomocy społecznej"

- Muszę przyznać, że te dane mnie zaskoczyły - powiedział Vit Rakuszan. - W ciągu ostatnich trzech lat, jeszcze przed kryzysem wywołanym wojną, legalnie przyjechało do nas ponad 100 tysięcy obcokrajowców - zauważył.

Jednocześnie w ciągu niespełna czterech miesięcy od wybuchu wojny w Ukrainie schronienie w Czechach znalazło ponad 378 tys. uchodźców. Szef czeskiego MSW przyznał, że wciąż brakuje dokładnych danych na temat liczby uchodźców, którzy przybyli do Czech i nie udali się dalej na zachód. Jak podaje portal Seznam Zprávy dzieje się tak dlatego, że uruchomiony w maju przez Komisję Europejską system wymiany informacji o uchodźcach najpierw wprowadza dane z krajów, do których nie przybyło tak wielu uchodźców jak do Polski czy Czech. - Jesteśmy dopiero na końcu kolejki - stwierdził Rakuszan.

Czeskie władze jednak szacują, że na terytorium ich kraju pozostało około 280-300 tys. Ukraińców. Ponad 77 tysięcy z nich znalazło już zatrudnienie. - To liczba, która pokazuje, jacy ludzie tu przybywają. Pokazuje, że ci ludzie nie przyjeżdżają, by nadużywać pomocy społecznej, ale po to, by tu żyć i rozpocząć nowy etap życia - podkreślił szef czeskiego MSW.

Warunki do rozwijania talentów

Obecni na konferencji przedstawiciele organizacji pozarządowych wezwali władze do skupienia się teraz na działaniach na rzecz integracji uchodźców ze społeczeństwem. - Często przyjeżdżają tu silni, odważni ludzie z dużą wiedzą i kompetencjami. To do nas należy stworzenie im warunków do rozwijania tutaj swoich talentów. Niezależnie od tego, czy zdecydują się zostać, czy wrócić na Ukrainę – powiedziała Andrea Krchova, dyrektorka Konsorcjum skupiającego organizacje pozarządowe pracujące z migrantami.

Czeski portal iRozhlas zauważa, że większość uchodźców z Ukrainy znalazło schronienie w Pradze. Tymczasem w związku z przeludnieniem stolicy i problemami z wydolnością administracji zdecydowano się zamknąć praskie Regionalne Centrum Pomocy dla Ukrainy. Centrum, które od początku wojny obsłużyło prawie 100 tys. uchodźców, zostało zamknięte 16 czerwca.

Aby rozwiązać ten problem burmistrz Pragi Zdeniek Hrzib i premier Czech Petr Fiala porozumieli się w sprawie skoordynowania działań, które zmotywują uchodźców do osiedlania się w mniej zaludnionych regionach kraju.

Uchodźcy z Ukrainy w Regionalnym Centrum Pomocy Ukrainie w Pradze, marzec 2022 Shutterstock

"Różnorodność zawsze była największym bogactwem tego kraju"

Wiadomość o milionie cudzoziemców u naszych południowych sąsiadów skomentował na Twitterze pisarz i bohemista Aleksander Kaczorowski. "Różnorodność zawsze była największym bogactwem tego kraju" - napisał.

Z przeprowadzonego w 2021 roku spisu powszechnego wynika, że w kraju zamieszkałym przez 10,5 miliona osób największą grupę etniczną stanowią Czesi (6 milionów osób), za nimi Morawianie, Ślązacy, Słowacy, Ukraińcy, Rosjanie, Polacy i Romowie. Aż 3,3 miliona osób nie zadeklarowało żadnej narodowości.

Autor:wac//mm

Źródło: Seznam Zprávy, iRozhlas, Sčítání 2021