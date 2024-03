Rośnie liczba przypadków krztuśca w Czechach - pisze w niedzielę BBC. Do połowy marca odnotowano 3084 przypadki, najwięcej od 1963 roku. Przyczyną wzrostu zachorowań jest niepełne zaszczepienie dzieci.

Jak pisze w niedzielę portal BBC, w całej Europie rośnie liczba przypadków krztuśca, a wyjątkiem w tym względzie nie są Czechy . Tamtejsze władze, których zmagania z chorobą opisał brytyjski nadawca, podały, że w pierwszym tygodniu stycznia zarejestrowano 28 przypadków tej choroby. W połowie marca liczba zakażeń wzrosła do 3084 - co stanowi liczbę nienotowaną w tym kraju od 1963 roku.

Ponieważ liczba przypadków wciąż rośnie, organ zajmujący się zdrowiem publicznym w Pradze wziął sprawy w swoje ręce - czytamy na brytyjskim portalu. Wysłał list do stołecznych szkół, w którym poinformował, że w przypadku potwierdzonego przypadku krztuśca w klasie wszystkie niezaszczepione przeciw tej chorobie dzieci muszą zostać odesłane do domu.

Apel został natychmiast skrytykowany przez szefową krajowego organu ds. zdrowia publicznego, która na konferencji prasowej upomniała praską instytucję. Szkoły nie mają uprawnień do odsyłania do domu niezaszczepionych dzieci w ramach środków ostrożności - stwierdziła. Jak dodała, zamiast tego każdy przypadek należy oceniać indywidualnie, m.in. na podstawie tego, jak długo zakażone dziecko przebywało w klasie.

Epidemiolodzy, w tym jeden, który kierował działaniami czeskiego rządu w zakresie walki z pandemią COVID-19 , stwierdzili, że niedawno zmienione wytyczne Ministerstwa Zdrowia wzywały do ​​przyjęcia dokładnie takiego podejścia, jakie zalecają władze w Pradze.

Szczepienia na krztusiec, którego czeska nazwa oznacza "czarny kaszel", są w tym kraju obowiązkowe. Preparat należy podawać wraz ze szczepieniami m.in. przeciwko błonicy, tężcowi, czy polio już w pierwszych tygodniach życia. Jednak według oficjalnych danych zaszczepienie przeciwko krztuścowi obejmuje 97 proc. niemowląt, co oznacza, że w Czechach są tysiące nieszczepionych dzieci.

Minister zdrowia o dwóch przyczynach

Jak stwierdził czeski minister zdrowia, to wyjaśniałoby dlaczego największy wzrost zakażeń nastąpił wśród czeskich nastolatków. Rodziców zachęca się do sprawdzania historii szczepień swoich dzieci. Dorośli są zachęcani do przyjmowania szczepień przypominających.