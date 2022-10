Czeski kontrwywiad ostrzega przed rosyjskimi akcjami wywrotowymi

Koudelka i inni szefowie służb uczestniczyli w konferencji zorganizowanej przez komisję do spraw bezpieczeństwa Izby Poselskiej czeskiego parlamentu. Szef BIS ocenił, że po zmniejszeniu w zeszłym roku liczby rosyjskich dyplomatów w Pradze możliwości wywiadowcze Rosji wobec Czech są bardzo ograniczone i dlatego jednym z największych zagrożeń jest obecnie dezinformacja. Podobne zdanie przedstawili inne uczestnicy spotkania.

Trzy obszary wywierania wpływu na obywateli Zachodu

Mówiono też o zagrożeniu atakiem na infrastrukturę krytyczną, ale w tym kontekście nie wymieniano Republiki Czeskiej jako możliwego celu. - Rosja określała nas jako swojego wroga, tak mówi o nas, NATO i wspólnocie zachodniej - powiedział Koudelka i stwierdził, że do zniszczenia tego wroga Rosja wykorzysta wszystkie środki, jakie posiada. Państwo musi być gotowe, bo w innym przypadku może już nie być nic do ochrony - ostrzegł.

Szef UZSI ostrzega przed atakami na infrastrukturę krytyczną

Przypomniał o ostatnim przypadku sabotażu w Niemczech , gdzie uszkodzono kable w systemie sterowania ruchem kolejowym. - Ktokolwiek to zrobił, musiał mieć dobre informacje o tym, jak działa system - zauważył.

W zeszłym roku BIS poinformował, że ma uzasadnione podejrzenia, że rosyjskie służby specjalne były zaangażowane w wybuchy w wojskowym składzie amunicji we Vrbieticach w kraju (województwie) zlińskim w 2014 r. Zginęło dwóch obywateli Czech. Skłoniło to władze czeskie do wydalenia z Pragi 18 dyplomatów i pracowników ambasady Rosji.