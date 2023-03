Skradziono konia należącego do przywódcy Czeczenii Ramzana Kadyrowa. Policja prosi o pomoc

czytaj dalej

Prywatna firma wojskowa Grupa Wagnera, której najemnicy biorą aktywny udział w rosyjskiej inwazji zbrojnej na Ukrainę, przestała rekrutować więźniów, ale wciąż szuka chętnych do walk - relacjonuje rosyjska sekcja angielskojęzycznego portalu The Moscow Times. Według ustaleń dziennikarzy werbunek do formacji prowadzony jest na przykład w poradniach neuropsychiatrycznych. "Zaświadczenie od psychiatry nie jest wymagane" - czytamy w artykule.