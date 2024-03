Sprawą gwałtu na sześcioletniej dziewczynce zajmuje się czeska policja w Wysoczynie. Do zbrodni doszło w jednym z centrów handlowych w Igławie na południu Czech. Podejrzany został zatrzymany przez policję i trafił do aresztu.

Jak relacjonuje czeski portal tn.nova, sześcioletnia dziewczynka była w piątek z ojcem na zakupach i w pewnym momencie chciała pójść do łazienki.

40-letni mężczyzna - znajomy rodziny, który był z nimi w centrum handlowym - miał wtargnąć do kabiny i zgwałcić sześciolatkę, podczas gdy jej ojciec czekał na nią w innej części budynku.

Matka dziewczynki jest całkowicie zdruzgotana tym, co się stało. - To straszne, co przydarzyło się dziecku - powiedziała stacji Nova TV.