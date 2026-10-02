Jedni o neutralności, drudzy o braku pieniędzy. Czechy i Słowacja wątpią w NATO?

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Czy możecie sobie wyobrazić, że zostanie uruchomiony artykuł 5. traktatu? Czy możecie sobie wyobrazić, że powiedzą nam: przygotujcie 5 tysięcy żołnierzy, 10 tysięcy żołnierzy, i wyślijcie ich gdzieś walczyć? I nawet nie będziemy wiedzieć z kim walczymy, dlaczego i o co - obruszał się Robert Fico na niedawnym spotkaniu ze studentami w Preszowie. - Na litość boską, z kim my chcemy walczyć? - pytał.

W innej wypowiedzi mówił zaś o potrzebie "neutralności" dla Słowacji. Słuchając słowackiego premiera nasuwa się pytanie, czy chce, aby jego państwo pozostało członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego, czy raczej dąży do utworzenia "środkowoeuropejskiej Szwajcarii", kraju dystansującego się od międzynarodowych problemów?

Jednocześnie podobne pytania można zadać sobie również wobec drugiego południowego sąsiada Polski, Czech. Praga spotkała się nawet z tego powodu z reakcją administracji USA.