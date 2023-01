Były premier Czech Andrej Babisz został uniewinniony od zarzutu wyłudzenia dotacji europejskich

Prokurator Jaroslav Szaroch zarzucał Andrejowi Babiszowi, że na przełomie 2007 i 2008 roku zorganizował wyprowadzenie firmy Bocianie Gniazdo, która miała prowadzić centrum konferencyjne i hotelowe, z wielkiego holdingu Agrofertu i sprzedaż jego udziałów swoim dzieciom i partnerce. Według Szarocha Babisz zrobił to, by firma spełniała warunki do uzyskania dotacji z Unii Europejskiej dla małych i średnich przedsiębiorstw. Według prokuratury współpracowniczka Babisza Jana Nagyova z sukcesem ubiegała się o dotację w wysokości około 2 mln euro. Prokuratura domagała się roku więzienia w zawieszeniu dla obojga oskarżonych oraz kary finansowej 10 mln koron dla Babisza i 500 tys. koron dla Nagyovej.