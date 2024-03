Clinton: zawiodłem, próbując uczynić z Rosji partnera

Bill Clinton przyznał w Pradze na obchodach 25. rocznicy przystąpienia Polski, Czech i Węgier do NATO, że zawiódł próbując uczynić z Rosji partnera Zachodu. Były prezydent USA zapewnił, że rozszerzenie NATO w 1999 roku było najlepszą rzeczą, jaka się mogła wydarzyć.

Były prezydent USA Bill Clinton w ramach obchodów 25. rocznicy przystąpienia Polski, Czech i Węgier do NATO uczestniczył w odbywającej się w Pradze konferencji "Nasze Bezpieczeństwo nie jest Oczywiste".

Były prezydent powiedział jednocześnie, że zawiódł, próbując uczynić z Rosji partnera. Ale "zrobiłem wszystko, co mogłem" - zapewnił. Clinton dodał, że nie żałuje ani jednej minuty poświęconej próbom wciągnięcia Rosji do współpracy.

Powiedział również, że należy pochwalić wejście Szwecji i Finlandii do NATO, ponieważ są to kraje o dużych możliwościach, które mogą wzmocnić obronę i zdolności wojskowe Sojuszu Północnoatlantyckiego.

- Geografia strategiczna w północnej Europie nagle wygląda zupełnie inaczej - stwierdził Clinton. Były amerykański prezydent powiedział, że NATO rozwija się dzięki wspólnym wysiłkom. - Niektórzy uważają, że Stany Zjednoczone przeznaczają na to zbyt wiele pieniędzy, ale Sojusz pomaga wszystkim - powiedział.

Pavel: nakłady na obronność będą musiały wzrosnąć

Występując na konferencji prezydent Czech Petr Pavel zwrócił uwagę, że przystąpienie do NATO nie było sprawą oczywistą, miało przeciwników za granicą i w kraju. Jego zdaniem nowi członkowie sojuszu zdążyli już udowodnić, że są dobrymi i wiarygodnymi partnerami.

Jego zdaniem kraje członkowskie muszą zwiększyć produkcję we wszystkich branżach przemysłu obronnego, a zdolności bojowe poszczególnych armii muszą zostać zwiększone. Dodał, że należy to robić, wykorzystując doświadczenie z wojny Rosji przeciwko Ukrainie .

Fiala: tylko naiwni lub zaślepieni nie widzą, że Rosja nie zatrzyma się

Czeski premier Petr Fiala poinformował na konferencji, że oprócz wiążących deklaracji o zakupie 300 tys. sztuk amunicji artyleryjskiej dla Ukrainy z krajów trzecich, Czechy, które chcą do końca roku dostarczyć Kijowowi 800 tys. pocisków, dostały obietnice dotyczące kolejnych 200 tys. sztuk amunicji. Inicjatywę popiera 18 państw.

- Uważam to za wielki sukces. To kolejny dowód na to, że Czechy są w pełni aktywnym graczem w europejskiej polityce bezpieczeństwa - powiedział premier.