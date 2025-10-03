Logo strona główna
Świat

Szczególne środki bezpieczeństwa na lotnisku w Pradze

Lotnisko Vaclava Havla w Pradze
Lotnisko im. Václava Havla w Pradze (nagrania archiwalne)
Źródło: Reuters
Wdrożyliśmy szczególne środki bezpieczeństwa na lotnisku Vaclava Havla w Pradze w związku z anonimowym zawiadomieniem o zbliżających się do portu dronach - poinformowała w piątek czeska policja.

"Na lotnisku Vaclava Havla wdrożyliśmy szczególne środki bezpieczeństwa. Na miejscu rozdysponowano dużą liczbę funkcjonariuszy policji i współpracujemy z armią. Powodem jest anonimowe zgłoszenie o nadlatujących dronach" - napisała czeska policja w serwisie X.

Przekazano, że służby rozważają konieczność użycia systemów antydronowych. "Środki te są czysto prewencyjne" - podkreślono w kolejnym komunikacie.

Policja przekazała też, że osoba, która złożyła zawiadomienie, mówiła w języku angielskim i wspomniała o "wyższej" liczbie dronów. Zastrzeżono przy tym, że to wciąż "niezweryfikowane informacje".

Lotnisko Vaclava Havla w Pradze
Lotnisko Vaclava Havla w Pradze
Źródło: Shutterstock

"Jesteśmy natychmiast gotowi do podjęcia środków związanych z zamknięciem przestrzeni powietrznej i wszystkich dróg dojazdowych" - przekazała policja. Dodała też, że poderwany został policyjny śmigłowiec, który monitoruje niebo wokół lotniska.

Drony nad obiektami w Europie

W ciągu ostatnich kilkunastu dni nad różnymi strategicznymi obiektami w Europie obserwowane są niezidentyfikowane drony. W nocy z czwartku na piątek zaobserwowano 15 bezzałogowców nad wojskową bazą w Belgii, a w czwartek wieczorem, też w związku z dronami, zamknięto niemieckie lotnisko w Monachium.

Szef Ryanaira: dlaczego nie zestrzeliwujemy tych dronów?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Szef Ryanaira: dlaczego nie zestrzeliwujemy tych dronów?

Ewa Żebrowska

W ubiegłym tygodniu drony pojawiające się nad lotniskami utrudniały ruch lotniczy m.in. w Danii, Norwegii i Holandii.

pc

Autorka/Autor: sz/tr

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

