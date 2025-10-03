Szczególne środki bezpieczeństwa na lotnisku w Pradze

Lotnisko im. Václava Havla w Pradze (nagrania archiwalne) Źródło: Reuters

"Na lotnisku Vaclava Havla wdrożyliśmy szczególne środki bezpieczeństwa. Na miejscu rozdysponowano dużą liczbę funkcjonariuszy policji i współpracujemy z armią. Powodem jest anonimowe zgłoszenie o nadlatujących dronach" - napisała czeska policja w serwisie X.

Przekazano, że służby rozważają konieczność użycia systemów antydronowych. "Środki te są czysto prewencyjne" - podkreślono w kolejnym komunikacie.

Policja przekazała też, że osoba, która złożyła zawiadomienie, mówiła w języku angielskim i wspomniała o "wyższej" liczbie dronów. Zastrzeżono przy tym, że to wciąż "niezweryfikowane informacje".

"Jesteśmy natychmiast gotowi do podjęcia środków związanych z zamknięciem przestrzeni powietrznej i wszystkich dróg dojazdowych" - przekazała policja. Dodała też, że poderwany został policyjny śmigłowiec, który monitoruje niebo wokół lotniska.

Na Letišti Václava Havla máme rozsáhlé bezpečnostní opatření, do kterého jsou nasazeny velké počty policistů z různých útvarů a spolupracujeme i s @ArmadaCR. Důvodem je anonymní a neověřená výhružka o blížících se dronech. Bližší info dáme, jakmile to bude možné. #policiepp — Policie ČR (@PolicieCZ) October 3, 2025 Rozwiń

Drony nad obiektami w Europie

W ciągu ostatnich kilkunastu dni nad różnymi strategicznymi obiektami w Europie obserwowane są niezidentyfikowane drony. W nocy z czwartku na piątek zaobserwowano 15 bezzałogowców nad wojskową bazą w Belgii, a w czwartek wieczorem, też w związku z dronami, zamknięto niemieckie lotnisko w Monachium.

W ubiegłym tygodniu drony pojawiające się nad lotniskami utrudniały ruch lotniczy m.in. w Danii, Norwegii i Holandii.

