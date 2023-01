Andrej Babisz w debacie przedwyborczej: nie wysłałbym wojsk na pomoc Polsce. Czescy ministrowie go krytykują

Były premier Czech i kandydat na prezydenta Andrej Babisz w czasie debaty telewizyjnej powiedział, że w przypadku ataku na Polskę nie wysłałby żołnierzy z pomocą. Później prostował swoje słowa, pisząc, że artykuł 5. traktatu NATO będzie przestrzegany. Krytycznie do słów byłego szefa rządu odnieśli się obecni ministrowie rządu w Pradze. Analityk Ośrodka Studiów Wschodnich Krzysztof Dębiec zwrócił uwagę na wyborczy kontekst słów Babisza, podkreślając, że w sondażach znacznie przegrywa on ze swym konkurentem.

Konkurent Babisza do prezydentury, były szef Komitetu Wojskowego NATO, emerytowany generał Petr Pavel przypomniał w odpowiedzi podczas debaty znaczenie artykułu 5. - Jeśli jesteśmy członkiem organizacji, korzystamy z niej nie tylko w zakresie zbiorowego bezpieczeństwa, ale my też coś dajemy. I to jest nasze zobowiązanie do wspólnego uczestnictwa, kiedy ktoś inny jest atakowany - stwierdził Pavel.