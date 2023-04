Czarnogóra wybrała prezydenta. Milo Dziukanović przyznaje się do porażki. Koniec epoki

Jakov Milatović z ugrupowania Europa Teraz zostanie nowym prezydentem Czarnogóry - wynika z danych Czarnogórskiego Centrum Monitorowania i Badań. Ekonomista pokonał w drugiej turze urzędującego prezydenta Milo Dziukanovicia. Ten uznał swoją porażkę wyborczą. Dla Czarnogórców to wręcz epokowa zmiana, bo Dziukanović w roli prezydenta lub premiera zdominował ostatnie 30 lat kraju, który w międzyczasie uzyskał niepodległość i wstąpił do NATO.

Czarnogórskie Centrum Monitorowania i Badań (CeMI) - niezależna organizacja zajmująca się śledzeniem wyborów - poinformowało o zwycięstwie Milatovicia stosunkiem głosów 60,1 proc. do 39,9 proc. na podstawie analizy 98 procent oddanych głosów.

Milatović: Czarnogóra w końcu dojrzała do zmiany głowy państwa

- Czarnogóra w końcu dojrzała do zmiany głowy państwa. W końcu staliśmy się demokratycznie dojrzałym, rozwiniętym społeczeństwem - powiedział Milatović podczas wieczoru wyborczego.

- W ciągu najbliższych pięciu lat doprowadzimy Czarnogórę do Unii Europejskiej - zapowiedział.

Koniec ery Dziukanovicia

Dziukanović, 61-letni były komunista, zdominował życie polityczne Czarnogóry po rozpadzie Jugosławii na 30 lat. Był w tym czasie wielokrotnie i prezydentem i premierem. W 2006 roku doprowadził kraj do oderwania od Serbii i niepodległości, a w 2017 wprowadził go do NATO. Polityczni oponenci i wiele organizacji społecznych zarzucało mu jednak niezmiennie od lat ogromne skorumpowanie, powiązania z przestępczością zorganizowaną i rządzenie adriatyckim krajem jak własnym latyfundium.