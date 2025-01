Otworzył ogień w kawiarni. Zabił 12 osób, w tym dwoje dzieci

Mężczyzna otworzył ogień w kawiarni w położonej na południu Czarnogóry Cetyni. Zginęło co najmniej 12 osób, w tym dwoje dzieci, a cztery zostały poważnie ranne. Podejrzany o przeprowadzenie ataku Aco Martinović zmarł w drodze do szpitala, próbując wcześniej popełnić samobójstwo - ogłosił w nocy ze środy na czwartek Danilo Szaranović, minister spraw wewnętrznych Czarnogóry.

Co najmniej 12 osób, w tym dwoje dzieci, zginęło, a cztery zostały poważnie ranne w środowej strzelaninie w położonej na południu Czarnogóry Cetyni - poinformował minister spraw wewnętrznych Danilo Szaranović. Jedna z poszkodowanych osób jest w stanie krytycznym.

"45-letni mężczyzna zamordował kilka osób przy użyciu broni palnej i, nadal uzbrojony, zbiegł z miejsca zdarzenia" - podała policja w oświadczeniu. "Zdarzenie to nie jest związane z porachunkami zorganizowanych grup przestępczych. W teren wysłano specjalne jednostki policji" - dodano.

Strzelaninie towarzyszyła bójka. Jak przekazała policja, napastnik po sprzeczce z klientami w kawiarni poszedł do domu, wziął broń, a później wrócił do lokalu i zaczął strzelać. Policja przekazała też, że ​​Martinović miał problem alkoholowy, a w przeszłości nielegalnie posiadał broń.

Napastnik zabił cztery osoby w kawiarni, w której doszło do kłótni, a później zastrzelił kolejne osiem osób w trzech innych miejscach.

Do poszukiwań napastnika i ochrony mieszkańców do Cetyni skierowano oddziały policji ze stolicy kraju, Podgoricy. W nocy ze środy na czwartek Danilo Szaranović ogłosił, że podejrzany o atak Aco Martinović zmarł w drodze do szpitala, próbując wcześniej popełnić samobójstwo.