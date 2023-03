"Policja schwytała króla kryptowalut". Miał wpaść na Bałkanach

Korea Południowa wydała nakaz aresztowania Do Kwona we wrześniu 2022 roku, po tym gdy kierowana przez niego firma upadła. "Firma upadła w maju, gdy ceny kryptowalut spadły niemal do zera, co miało wpływ na cały kryptorynek" - wyjaśniło BBC. Po upadku firmy inwestorzy stracili ponad 40 miliardów dolarów, a południowokoreańskie władze wszczęły śledztwa przeciwko zaangażowanym w sprawę osobom.