Znany prokremlowski bloger zatrzymany w Czarnogórze
Czarnogórskie media podały w piątek, że w miejscowości Risan, położonej nad Zatoką Kotorską, zatrzymano Michaiła Zwinczuka, szefa znanego rosyjskiego kanału propagandowego Rybar, a także jego żonę oraz trzech współpracowników.
Jak doniosły dzienniki "Vijesti" i "Pobjeda", operacja policji i Agencji Bezpieczeństwa Narodowego (ANB) Czarnogóry miała na celu neutralizację rosyjskiej sieci hybrydowej. Według ustaleń "Pobjedy" Zwinczuk jest pułkownikiem rosyjskiego wywiadu wojskowego (GRU) do spraw operacji hybrydowych.
"Czarnogóra chroni swoje interesy"
Premier Czarnogóry Milojko Spajić przekazał, że działania służb bezpieczeństwa kraju są odpowiedzią na informacje, że siatka ludzi powiązanych z kanałem Rybar może próbować "zdestabilizować" ich kraj poprzez kampanię dezinformacyjną.
"Komunikat po dzisiejszej udanej akcji, w której zatrzymano szefa sieci informacyjnej 'Rybar', jest jasny: instytucje wykonują swoją pracę. Czarnogóra chroni swoje interesy i nikt nie zagrozi naszej europejskiej przyszłości" - napisał premier Milojko Spajić w serwisie X.
Zatrzymanie Zwinczuka potwierdziła w rozmowie z rosyjskimi mediami rzeczniczka ministerstwa spraw zagranicznych Rosji Maria Zacharowa, oświadczając, że resort wyjaśnia i bada okoliczności sprawy.
Propagandyści Rybara w Czechach
Zwinczuk jest też od 2023 roku objęty sankcjami UE oraz zakazem wjazdu do Wspólnoty. Mimo tego osoby związane z kanałem Rybar prowadziły działalność w jej państwach członkowskich.
Jak ujawnił niedawno czeski portal Seznam Zpravy, ekipa filmowa kanału pojawiła się w Pradze pod pretekstem kręcenia dokumentu, próbując rekrutować lokalnych rozmówców. Aktywność Rybara w Czechach miała finansować fundacja Historia Ojczyzny, kierowana przez szefa rosyjskiego wywiadu cywilnego (SWR) Siergieja Naryszkina.
Według analiz amerykańskiego think tanku Instytut Studiów nad Wojną (ISW), Rybar rozwinął międzynarodową sieć ponad 250 kanałów w 28 językach, w tym tzw. szkoły medialne na Bałkanach.