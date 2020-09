Napięcie polityczne w Czarnogórze. Tłumy na ulicach

Obawy o zmianę polityki i odwrócenie się od NATO

Stojący na czele DPS Djukanović zarzucił przywódcom Serbii i ich propagandzie państwowej ingerencję w wybory. Djukanović, który rządzi Czarnogórą od 30 lat jako prezydent lub premier, jest kluczowym sojusznikiem Zachodu na Bałkanach - zauważa agencja AP. Wraz z DPS doprowadził on Czarnogórę do niepodległości i do wstąpienia do NATO, pomimo silnego sprzeciwu ze strony Rosji.