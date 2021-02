"Kiedy autorytaryzm staje się prawem, naszym obowiązkiem jest sprzeciw"

Inne banery nawoływały do sprzeciwu przeciwko korupcji oraz ta zwanym kzłotym paszportom, które do niedawna rząd cypryjski sprzedawał obywatelom krajów nie należących do Unii Europejskiej w zamian za milionowe inwestycje, a także do ukarania osób odpowiedzialnych za użycie siły wobec młodzieży protestującej tydzień wcześniej, zwiększenia wydatków na edukację i system zdrowia, oraz rozwiązania problemu cypryjskiego.