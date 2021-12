Papież z wizytą na Cyprze. Przed stadionem w Nikozji zatrzymano mężczyznę z nożem

Wydaje się, że pochodzący prawdopodobnie z Nigerii mężczyzna miał nóż "do użytku osobistego" i nie miało to związku z obecnością papieża na Cyprze - dodał inny funkcjonariusz, pragnący zachować anonimowość. Uzupełnił, że zatrzymany mężczyzna jest obecnie przesłuchiwany.

Papież Franciszek na Cyprze

Franciszek podkreślił, że często pojawia się opór przed pójściem do Jezusa i dominuje postawa zamknięcia w sobie, by "pozostać samym ze swoimi ciemnościami, trochę się nad sobą użalać, przyjmując złe towarzystwo smutku". - W obliczu każdej osobistej ciemności i osobistych wyzwań, jakie przed nami stoją w Kościele i społeczeństwie, jesteśmy wezwani do odnawiania braterstwa - mówił. - Jeśli będziemy podzieleni między sobą, jeśli każdy będzie myślał tylko o sobie lub o swojej grupie, jeśli nie będziemy się jednoczyli, rozmawiali, ani nie będziemy szli zjednoczeni, to nie będziemy mogli zostać w pełni uzdrowieni z naszych ślepot - ostrzegł.