Uciekł przed prześladowaniami, na drodze stanęła mu pandemia. Utknął na ziemi niczyjej

Krytyczny wobec władz w Teheranie muzyk opuścił Iran i w obawie przed prześladowaniami zbiegł do Turcji przed czterema laty. Jak pisze agencja Reutera, mężczyzna postanowił opuścić także w końcu granice Turcji, ponieważ w kraju tym zdarzały się przypadki zaginięć innych irańskich dysydentów. Jako cel podróży muzyk obrał Cypr Północny, państwo uznawane jedynie przez Ankarę, by stamtąd przedostać się na teren Unii Europejskiej, do Republiki Cypru. Po przybyciu na miejsce, plany Tootiana pokrzyżowały jednak ograniczenia nałożone w związku z pandemią COVID-19.