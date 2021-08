Cypr chce odebrać paszporty urzędnikom z Tureckiej Republiki Cypru Północnego

- Ich wrogie działania przeciwko Republice Cypryjskiej sprzyjają realizacji planów Turcji, by w sposób niezgodny z rezolucjami ONZ zmienić status Warosi. Te działania podważają suwerenność, niezależność, integralność terytorialną i bezpieczeństwo naszego kraju - podkreślił Pelekanos.

Pod koniec lipca prezydent TRCP Ersin Tatar ogłosił częściowe otwarcie Warosi i możliwe ponowne zasiedlenie miasta. Turcja poparła te zapowiedzi. Położony w pobliżu Famagusty dawny kurort po tureckiej inwazji na Cypr w 1974 roku stał się miastem widmo, gdy opuścili je mieszkający tam Grecy cypryjscy. Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ z 1984 roku uznała próby osiedlania się w Warosi kogokolwiek innego niż jej mieszkańców za niedopuszczalne i wezwała do przekazania tego obszaru pod kontrolę ONZ.

Cypr, podzielony na dwie części

Turcy cypryjscy mogą posiadać dowody osobiste i paszporty Republiki Cypryjskiej, co umożliwia im podróżowanie do Unii Europejskiej, której Republika Cypryjska jest członkiem. Jak informuje agencja AFP, takie dokumenty posiada ponad 100 tysięcy mieszkańców TRCP, czyli blisko jedna trzecia populacji tego terytorium. Wśród nich jest wielu cypryjskich polityków, w tym gorący zwolennik pełnej niepodległości TRCP Ersin Tatar, który uzyskał cypryjski paszport w 2000 roku, ale - według własnych deklaracji - nigdy z niego nie korzystał i chętnie go odda.